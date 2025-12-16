PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein vor Polizei nach Laserkontrolle geflüchtet

Hagen-Lennetal (ots)

Am Montag (15.12.2025) führten Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Feldmühlenstraße durch. Gegen 11:40 Uhr fuhr hier ein Opel zu schnell. Als eine Beamtin auf die Straße trat, um den Fahrer anzuhalten, bog der Opel abrupt nach links auf ein Firmengelände ab. Die Polizisten entschieden sich für eine Nacheile. Auf dem Gelände fanden sie das Fahrzeug auf. Der Fahrer (32) und sein Beifahrer gingen in Richtung der Eingangstür. Zunächst versuchte der 32-Jährige, die Beamten zu täuschen, indem er vorgab, den Führerschein vergessen und einen Freund zu einem Bewerbungsgespräch gebracht zu haben. Später gab er zu, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und sich auf dem Weg in eine Werkstatt befunden zu haben. Die Beamten legten eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn, sowie eine Anzeige gegen die Fahrzeughalterin vor, die ihn mit dem Auto fahren ließ. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

