Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin wird von ehemaligem Lebensgefährten bei Streit die Treppe hinuntergeschubst

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Montagabend (15.12.) suchte eine Hagenerin in Begleitung einer Familienangehörigen die Polizeiwache Hohenlimburg auf und erstattete eine Strafanzeige gegen ihren ehemaligen Lebensgefährten. Die Frau schilderte den Beamten, dass ihr Ex-Freund gegen 20.30 Uhr an ihrer Tür klingelte. Sie habe sich anschließend mit ihm gestritten. Hierbei habe der 60-Jährige sie am Kragen ergriffen und die am Eingang befindliche Treppe hinuntergeschubst. Die Frau stürzte auf die darunterliegenden Pflastersteine. Der 60-Jährige habe ihr umgehend aufgeholfen und gesagt, dass er dies nicht gewollt habe. Eine Nachbarin sei hinzugekommen und habe ihn schließlich weggeschickt. Die Hagenerin gab an, sich bei dem Vorfall verletzt zu haben. Sie wollte nach der Anzeigenerstattung ein Krankenhaus aufsuchen. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein. Der Mann muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. (arn)

