Polizei Hagen

POL-HA: Anlagebetrug über "Social Media" - Vorsicht bei schnellen und hohen Gewinnaussichten mit wenig Einsatz

Hagen (ots)

Am Montag (15.12.2025) suchte ein 42-Jähriger eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige wegen eines Betruges. Die Masche, die der Mann schilderte, war den Beamten nicht unbekannt. In einer Werbeanzeige auf einer Social-Media-Plattform wurde mit schnellen Gewinnen durch ein KI-basiertes Anlagesystem bei wenig Einsatz geworben. Untermauert wurde das vermeintlich gute Angebot durch Screenshots der angeblichen Gruppenmitglieder, die innerhalb kürzester Zeit viel Geld generieren konnten. Der 42-Jährige wurde wenig später von einem Gruppenadministrator angeschrieben. Nach einem kurzen Gespräch überwies er 100 Euro in Kryptowährung. Zwei Stunden später erhielt er einen Screenshot, dass er 18.000 Euro erwirtschaftet haben solle. Zur Auszahlung des Betrages sollte der Hagener 400 Euro, ebenfalls in Kryptowährung, an den Administrator überweisen, was er auch tat. Dabei handelte es sich angeblich um eine Steuerforderung seitens der U.S.-Behörden. Erst nach weiteren Geldforderungen schöpfte der 42-Jährige Verdacht und suchte die Polizei auf.

Die Polizei warnt: Lassen Sie insbesondere bei Anlageinvestitionen im Internet mit unrealistisch hohen Gewinnversprechen bei niedrigem Einsatz äußerste Vorsicht walten. Informieren Sie sich bei offiziellen Stellen über die Seriosität des Angebots und überweisen Sie niemals Geldbeträge an Unbekannte, ohne das Finanzkonzept zur Gänze zu verstehen. (hir)

