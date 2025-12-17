Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb festgenommen - Parfüm im Wert von 2000 Euro gestohlen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag (16.12.2025) erhoffte sich ein Ladendieb in Hagen große Beute, als er gegen 14 Uhr eine Parfümerie in der Innenstadt (Hohenzollernstraße) betrat. Von dem Detektiv (35) beobachtet, entfernte er die Sicherheitsetiketten an mehreren hochwertigen Parfümflakons und steckte sie anschließend in die Verpackungen zurück. Danach verstaute er die Ware in einem Rucksack und ging aus dem Geschäft. Hier konnte ihn der Ladendetektiv ergreifen und die Polizei verständigen. Die Beute des 29-jährigen Diebes hätte 2000 Euro betragen. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

