Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl mit Waffen führt zu vorläufiger Festnahme

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein Mann am Dienstag (16.12.) Ware in zwei Geschäften in der Elberfelder Straße entwendete, nahmen ihn Polizisten vorläufig fest. Eine Kundin konnte gegen 13 Uhr beobachten, wie der 39-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft mehrere Kinderjacken einpackte und ohne zu zahlen in Richtung Dahlenkampstraße davonlief. Die Frau verständigte die Polizei - Einsatzkräfte konnten den Ladendieb im weiteren Verlauf stoppen. In seinem Rucksack fanden sie neben den vier Jacken weiteres Diebesgut aus einem Discounter. Es handelte sich um eine Mütze und um Handschuhe. Der Ladendieb führte zudem einen Schraubendreher und in der Hosentasche einen angespitzten Stock mit sich. Insgesamt entwendete der 39-Jährige, der bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung trat, Ware in Höhe von 148,48 Euro. Er wurde vorläufig festgenommen. Der Ladendieb stimmte während des Einsatzes einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, das Gerät zeigte 2,7 Promille an. Der Mann muss sich wegen Ladendiebstählen mit Waffen verantworten. (arn)

