Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Verletzte Personen und langer Stau nach Verkehrsunfall auf der A60 bei Mainz Laubenheim

Mainz (ots)

Um kurz vor 17:00 Uhr am heutigen Tag wurde die Feuerwehr Mainz über einen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 60 in Fahrtrichtung Darmstadt informiert. Auf Grund der Erst-Meldung wurde von einer größeren Anzahl von Verletzten ausgegangen. Die Unfallstelle befand sich kurz hinter der Anschlussstelle Mainz-Laubenheim. An dem Unfall waren insgesamt drei Fahrzeuge mit 5 Personen, darunter 2 Kinder beteiligt. Der Fahrer eines Fahrzeuges musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden, bevor er dem Rettungsdienst übergeben werden konnte. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn war während der Rettungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Darmstadt voll gesperrt. Es entstand ein langer Stau, der bis zur Anschlussstelle Hechtsheim-West reichte.

Im Einsatz waren 29 Kräfte der Feuerwehr Mainz. Die Polizei war mit 4 Kräften und der Rettungsdienst mit 15 Kräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

