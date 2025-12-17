Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Eine Pedelec-Fahrerin erlitt am Dienstag (16.12.) schwere Verletzungen bei einem Unfall auf der Feithstraße. Die 40-Jährige fuhr nach bisherigem Stand der Ermittlungen gegen 14.40 Uhr in Richtung der Haldener Straße. Hinter ihr befand sich ein 81-jähriger Mann mit einem Opel. Die Hagenerin gab bei der Unfallaufnahme an, einige Meter vor der Linksabbiegerspur, nach Zeigen des Handzeichens, in Richtung der Fahrstreifenmitte gelenkt zu haben, um nach links in die Flensburger Straße einzubiegen. Der hinter ihr befindliche Senior habe sie jedoch währenddessen überholt und mit der Fahrzeugfront erfasst. Das Pedelec verkeilte sich mit dem Auto. Die 40-Jährige wurde dabei einige Meter von dem Pkw mitgeschliffen, bis sie schließlich nach rechts vom Fahrrad stürzte. Auf Höhe der Bushaltestelle "Tondernstraße" kam das Auto zum Stehen. Die Hagenerin verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

