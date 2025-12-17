POL-HA: Häusliche Gewalt: Frau wirft Schraubendreher auf Lebensgefährten
Hagen-Boele (ots)
Im Zuge eines Beziehungsstreits bewarf eine 44-jährige Frau am Dienstagabend (16.12.2025) ihren Lebensgefährten mit einem Schraubendreher. Zunächst kam es im Laufe des Tages zu verbalen Auseinandersetzungen in der gemeinsamen Wohnung in Boele. Die Auseinandersetzungen mündeten schließlich in den körperlichen Angriff der Frau. Der geworfene Schraubendreher traf den Mann am Kopf, wodurch er leicht verletzt wurde. Die Einsatzkräfte verwiesen die 44-Jährige aufgrund des Gefährdungspotentials der Wohnung, nahmen ihr den Wohnungsschlüssel ab und sprachen ihr ein Rückkehrverbot von 14 Tagen aus. Zudem fertigten die Beamten eine Strafanzeige. (rst)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell