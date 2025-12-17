Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt: Frau wirft Schraubendreher auf Lebensgefährten

Hagen-Boele (ots)

Im Zuge eines Beziehungsstreits bewarf eine 44-jährige Frau am Dienstagabend (16.12.2025) ihren Lebensgefährten mit einem Schraubendreher. Zunächst kam es im Laufe des Tages zu verbalen Auseinandersetzungen in der gemeinsamen Wohnung in Boele. Die Auseinandersetzungen mündeten schließlich in den körperlichen Angriff der Frau. Der geworfene Schraubendreher traf den Mann am Kopf, wodurch er leicht verletzt wurde. Die Einsatzkräfte verwiesen die 44-Jährige aufgrund des Gefährdungspotentials der Wohnung, nahmen ihr den Wohnungsschlüssel ab und sprachen ihr ein Rückkehrverbot von 14 Tagen aus. Zudem fertigten die Beamten eine Strafanzeige. (rst)

