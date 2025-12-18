Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer muss nach Polizeieinsatz zwangseingewiesen werden

Hagen-Altenhagen (ots)

In Altenhagen randalierte ein Mann am Mittwoch (17.12.) in den Abendstunden in seiner eigenen Wohnung. Eine Familienangehörige verständigte daraufhin gegen 20.30 Uhr die Polizei. Sie gab an, sich nicht getraut zu haben, ihr Zuhause zu betreten. Als eine Streifenwagenbesatzung an der Tür klingelte, öffnete ihnen der 56-Jährige. Er zeigte sich mit dem Eintreffen der Beamten nicht einverstanden und befahl diesen, umgehend das Haus zu verlassen. Ein geordnetes Gespräch mit dem Mann konnte nicht geführt werden. Er machte stellenweise wirre Angaben und beantwortete Fragen nicht. Stattdessen erhob der Hagener mehrfach seine Stimme und gestikulierte mit dem gesamten Körper. Kurzfristig gelang es den Polizisten, den Mann, der auch damit gedroht hatte, den Einsatzkräften seine Fäkalien ins Gesicht zu schmieren, zu beruhigen. Als das Streifenteam ihm aufgrund der wechselhaften Stimmung Handfesseln anlegte, spannte der 56-Jährige seinen gesamten Körper an, um sich zu sperren. Zudem schrie er die Beamten währenddessen ununterbrochen an. Er drohte damit, die Beamten zu schlagen, und trat gezielt nach einer Polizistin. Seine Beine mussten festgehalten werden, um weitere Tritte zu unterbinden. Die Einsatzkräfte zogen das Ordnungsamt hinzu, der 56-Jährige wurde im weiteren Verlauf zwangseingewiesen, da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben. Der Hagener erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstands und tätlichen Angriffs. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell