Polizei Hagen

POL-HA: Betrunken und unter Drogeneinfluss verkehrtherum durch Kreisverkehr gefahren

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (18.12.2025) fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:20 Uhr am Sparkassen-Karree entlang. Dort bemerkten die Beamten einen E-Scooter-Fahrer, der entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr an der Badstraße einbog. Die Polizisten hielten den 34-Jährigen an, der nach Alkohol roch. Er erklärte, dass er zwei Whisky-Cola und Cannabis konsumiert habe. Ein Test zeigte einen Wert von fast einem Promille an. Durch seine Fahrweise lagen für die Beamten Ausfallerscheinungen vor, weswegen sie eine Verkehrsvergehensanzeige wegen einer Trunkenheit im Verkehr vorlegten und ihm eine Blutprobe entnehmen ließen. (hir)

