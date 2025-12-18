PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Betrunken und unter Drogeneinfluss verkehrtherum durch Kreisverkehr gefahren

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (18.12.2025) fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:20 Uhr am Sparkassen-Karree entlang. Dort bemerkten die Beamten einen E-Scooter-Fahrer, der entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr an der Badstraße einbog. Die Polizisten hielten den 34-Jährigen an, der nach Alkohol roch. Er erklärte, dass er zwei Whisky-Cola und Cannabis konsumiert habe. Ein Test zeigte einen Wert von fast einem Promille an. Durch seine Fahrweise lagen für die Beamten Ausfallerscheinungen vor, weswegen sie eine Verkehrsvergehensanzeige wegen einer Trunkenheit im Verkehr vorlegten und ihm eine Blutprobe entnehmen ließen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 08:51

    POL-HA: Verkehrsunfall zwischen Auto und E-Scooter - 25-Jähriger leicht verletzt

    Hagen-Hochschulviertel (ots) - Ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde im Zuge eines Unfalls am Mittwochnachmittag (17.12.2025) leicht verletzt. Eine 85 Jahre alte Autofahrerin missachtete an einer Einmündung den Vorrang des 25-Jährigen, wodurch dieser zu Boden stürzte. Die 85-jährige Autofahrerin war mit ihrem Toyota Auris gegen 14 Uhr auf der Gerichtsstraße in ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 08:00

    POL-HA: Randalierer muss nach Polizeieinsatz zwangseingewiesen werden

    Hagen-Altenhagen (ots) - In Altenhagen randalierte ein Mann am Mittwoch (17.12.) in den Abendstunden in seiner eigenen Wohnung. Eine Familienangehörige verständigte daraufhin gegen 20.30 Uhr die Polizei. Sie gab an, sich nicht getraut zu haben, ihr Zuhause zu betreten. Als eine Streifenwagenbesatzung an der Tür klingelte, öffnete ihnen der 56-Jährige. Er zeigte ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 13:43

    POL-HA: Häusliche Gewalt: Frau wirft Schraubendreher auf Lebensgefährten

    Hagen-Boele (ots) - Im Zuge eines Beziehungsstreits bewarf eine 44-jährige Frau am Dienstagabend (16.12.2025) ihren Lebensgefährten mit einem Schraubendreher. Zunächst kam es im Laufe des Tages zu verbalen Auseinandersetzungen in der gemeinsamen Wohnung in Boele. Die Auseinandersetzungen mündeten schließlich in den körperlichen Angriff der Frau. Der geworfene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren