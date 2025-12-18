Polizei Hagen

POL-HA: Kupferrohr von Haus auf Haßley demontiert und gestohlen

Hagen-Haßley (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagmorgen (14.12.2025) und Dienstagnachmittag (16.12.2025) stahlen bislang unbekannte Täter das Kupferfallrohr eines Einfamilienhauses auf Haßley. Ein 75-jähriger Mann rief die Polizei am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, zur Raiffeisenstraße. Unbekannte hatten das Fallrohr, welches mit den entsprechenden Halterungen an der Fassade des Hauses angebracht war, demontiert und gestohlen. Nach Angaben des 75-Jährigen befand sich das Rohr am Sonntagmorgen noch am Haus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell