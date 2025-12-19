PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Schaufenster eingeworfen und Ringe gestohlen

POL-HA: Schaufenster eingeworfen und Ringe gestohlen
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (18.12.2025) warfen bislang unbekannte Täter das Schaufenster eines Geschäftes in der Innenstadt ein und Stahlen Schmuck. Als der Besitzer seinen Laden in der Elberfelder Straße am Donnerstagmorgen, gegen 08.30 Uhr, öffnen wollte, wurde er auf das eingeworfene Fenster aufmerksam. Im Geschäft lag ein Pflasterstein, den die alarmierten Polizisten als Tatmittel sicherstellten. Der 24-jährige Ladenbesitzer teilte den Beamten mit, dass die Unbekannten mehrere Ringe im Wert von etwa 400 Euro gestohlen haben. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 13:50

    POL-HA: Kupferrohr von Haus auf Haßley demontiert und gestohlen

    Hagen-Haßley (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagmorgen (14.12.2025) und Dienstagnachmittag (16.12.2025) stahlen bislang unbekannte Täter das Kupferfallrohr eines Einfamilienhauses auf Haßley. Ein 75-jähriger Mann rief die Polizei am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, zur Raiffeisenstraße. Unbekannte hatten das Fallrohr, welches mit den entsprechenden Halterungen an der Fassade des Hauses angebracht war, demontiert und ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:55

    POL-HA: Polizeieinsatz in der Elmenhorststraße - Hagenerin mit Schnittverletzung angetroffen

    Hagen (ots) - In der Elmenhorststraße kam es Donnerstagvormittag (18.12.) zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 7.30 Uhr wurde eine 24-jährige Hagenerin mit einer Schnittverletzung in einer Wohnung angetroffen. Die Polizei leitete eine Fahndung im Nahbereich ein und ging mehreren Hinweisen nach. Kurz nach dem Vorfall konnten die Einsatzkräfte einen Mann (38) und ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:25

    POL-HA: Betrunken und unter Drogeneinfluss verkehrtherum durch Kreisverkehr gefahren

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Donnerstag (18.12.2025) fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:20 Uhr am Sparkassen-Karree entlang. Dort bemerkten die Beamten einen E-Scooter-Fahrer, der entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr an der Badstraße einbog. Die Polizisten hielten den 34-Jährigen an, der nach Alkohol roch. Er erklärte, dass er zwei Whisky-Cola und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren