Polizei Hagen

POL-HA: Schaufenster eingeworfen und Ringe gestohlen

Bild-Infos

Download

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (18.12.2025) warfen bislang unbekannte Täter das Schaufenster eines Geschäftes in der Innenstadt ein und Stahlen Schmuck. Als der Besitzer seinen Laden in der Elberfelder Straße am Donnerstagmorgen, gegen 08.30 Uhr, öffnen wollte, wurde er auf das eingeworfene Fenster aufmerksam. Im Geschäft lag ein Pflasterstein, den die alarmierten Polizisten als Tatmittel sicherstellten. Der 24-jährige Ladenbesitzer teilte den Beamten mit, dass die Unbekannten mehrere Ringe im Wert von etwa 400 Euro gestohlen haben. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell