PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt Mann, der mit Sicherungshaftbefehl gesucht wird

Bitterfeld-Wolfen (ots)

Am Dienstag, den 18. November 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 08:35 Uhr auf dem Bahnhof Bitterfeld einen 45-jährigen Mann. Die anschließende Überprüfung seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei ergab einen Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) vom November 2025. Bereits im Dezember 2023 wurde der Deutsche vom Amtsgericht Magdeburg zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Da der Verurteilte jedoch erneut dringend einer Straftat verdächtigt und sein Aufenthaltsort unbekannt ist, erging der genannte Sicherungshaftbefehl. Dieser wurde dem Verurteilten durch die Bundespolizisten eröffnet. Er wurde festgenommen und zunächst zur Dienststelle nach Halle (Saale) verbracht. Im weiteren Verlauf wurde der Mann der zuständigen Landespolizei in Halle (Saale) übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl nach Kontrolle im Intercity-Express

    Stendal (ots) - Am Dienstag, den 18. November 2025, wurde das Bundespolizeirevier Stendal am Nachmittag über einen auffälligen Reisenden informiert. Der Mann nutzte einen Intercity-Express auf der Strecke von Berlin nach Stendal, ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein. Mit Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Stendal kontrollierten Einsatzkräfte der ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 08:07

    BPOLI MD: Reisende belästigt - 37-Jähriger leistet Widerstand am Hauptbahnhof

    Halle (Saale) (ots) - Am Samstag, den 15. November 2025, wurde das Bundespolizeirevier Halle (Saale) in den Nachmittagsstunden über eine Belästigung in einer S-Bahn auf der Strecke von Leipzig nach Halle (Saale) informiert. Eine Reisende gab an, dass ein Mann sie durch anzügliche Bewegungen und aufdringliche Blicke belästigt habe. Zudem beleidigte der Mann ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 08:02

    BPOLI MD: Freund zahlt offenen Betrag für Gesuchten

    Magdeburg (ots) - Am Samstag, den 15. November 2025, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 14:00 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg eine männliche Person. Die Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau per Haftbefehl nach dem 34-Jährigen suchte. Hintergrund war eine Entscheidung des Amtsgerichts Dessau-Roßlau aus April dieses Jahres, in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren