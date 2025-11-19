Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt Mann, der mit Sicherungshaftbefehl gesucht wird

Bitterfeld-Wolfen (ots)

Am Dienstag, den 18. November 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 08:35 Uhr auf dem Bahnhof Bitterfeld einen 45-jährigen Mann. Die anschließende Überprüfung seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei ergab einen Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) vom November 2025. Bereits im Dezember 2023 wurde der Deutsche vom Amtsgericht Magdeburg zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Da der Verurteilte jedoch erneut dringend einer Straftat verdächtigt und sein Aufenthaltsort unbekannt ist, erging der genannte Sicherungshaftbefehl. Dieser wurde dem Verurteilten durch die Bundespolizisten eröffnet. Er wurde festgenommen und zunächst zur Dienststelle nach Halle (Saale) verbracht. Im weiteren Verlauf wurde der Mann der zuständigen Landespolizei in Halle (Saale) übergeben.

