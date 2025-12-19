PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: 21-Jähriger muss Bus verlassen - Springmesser sichergestellt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (18.12.2025) stieg ein 21-Jähriger gegen 22 Uhr in einen Linienbus an der Badstraße. Dort bemerkte der Busfahrer nach kurzer Zeit, dass das Ticket des jungen Mannes keine Gültigkeit mehr besaß. Im Verlauf des Gespräches verwies er den Hagener des Busses. Da sich dieser weigerte auszusteigen, rief der Busfahrer die Polizei. Die Beamten fanden ein verbotenes Springmesser bei dem 21-Jährigen auf, stellten es sicher und legten eine Anzeige wegen Leistungserschleichung und einer Straftat gegen das Waffengesetz vor. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

