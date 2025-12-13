PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 192

PR Röbel (ots)

Am Samstagvormittag, dem 13.12.2025, gegen 10:25 Uhr, kam es auf der B 192 an der Einmündung nach Jürgenshof, Gemeinde Alt Schwerin, zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen missachtete der 20-jährige deutsche Fahrer eines Zustelldienstes das Vorfahrtszeichen und fuhr auf die Bundesstraße, um diese zu überqueren. Im gleichen Moment kam aus Richtung Malchow ein 46-jähriger deutscher Fahrer eines VW IQ4 mit seinem 17-jährigen Sohn.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden stark beschädigt, so dass sie später durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Alle drei Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Krankenwagen ins Klinikum Plau verbracht.

Die B 192 musste im Zuge der Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 50.100 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

