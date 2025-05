Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gundersweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In den späten Abendstunden des Feiertags ereignete sich in Gundersweiler in der Otterberger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr die 29-jährige PKW Fahrerin die Otterberger Straße in Gundersweiler, als unvermittelt und unmittelbar vor ihrem Fahrzeug ein 17-jähriger Fußgänger die Fahrbahn betrat. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit dem Fußgänger. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen am Fuß. Nach einer Erstversorgung durch das DRK vor Ort kam er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem unfallbeteiligten Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 2000 Euro geschätzt. Beim Eintreffen der Streife rappelte sich der offensichtlich alkoholisierte junge Fußgänger trotz seiner Fußverletzungen auf und wollte von der Unfallstelle flüchten. Da er sich anfänglich nicht stoppen ließ, mussten ihn die Polizeibeamten kurzzeitig fesseln. Erst dann kam er zur Einsicht und blieb vor Ort. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,06 Promille. . |dsi

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell