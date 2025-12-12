PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Einbrüche in der Nacht - fünf Verdächtige gestellt

Basedow (ots)

Nach nächtlichen Einbrüchen auf einem Campingplatz und in ein Hotel in Basedow hat die Polizei nach einer Verfolgungsfahrt fünf Tatverdächtige stellen können.

In ein Hotel in Basedow wurde in der Nacht eingebrochen und unter anderem Geld gestohlen.

Gegen 03.45 Uhr hatte dann ein Mann bemerkt, dass in das Rezeptionshäuschen auf dem Campingplatz im Ortsteil Seedorf eingebrochen wurde. Der Mann folgte den Verdächtigen und rief die Polizei.

Einsatzkräfte aus den Revieren Malchin und Demmin eilten in den Bereich, in dem die Verdächtigen im Fluchtfahrzeug ebenfalls unterwegs waren.

In 17111 Sommersdorf konnten die Polizisten das Auto samt Insassen stoppen und alle fünf Verdächtigen vorläufig festnehmen. Nach den polizeilichen Maßnahmen kamen alle fünf wieder auf freien Fuß.

Im Auto wurden Gegenstände gefunden, die den Tatorten zugeordnet werden konnten.

Der Sachschaden durch die beiden Einbrüche wird auf mindestens 2300 Euro geschätzt. Der Gesamtwert des Diebesguts hatte einen Wert von mindestens 4500 Euro.

Die fünf polizeibekannten Verdächtigen (vier Männer, eine Frau) sind zwischen 18 und 37 Jahre alt und alle Deutsche. Gegen sie wird die Kriminalpolizei weitere Ermittlungen unter anderem wegen Diebstahls und Sachbeschädigung führen.

