Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 46-jähriger Frau aus Greifswald

Greifswald (ots)

Die seit dem 11. Dezember 2025 als vermisst gemeldete 46-jährige Frau aus Greifswald wurde nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten, jedoch vermutlich unterkühlt, aufgefunden.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Die Medien werden gebeten, den Fahndungsaufruf und die personenbezogenen Daten zu löschen.

