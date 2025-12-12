PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrugsfälle im Onlinehandel - Täter nutzen Vorweihnachtszeit

Landkreis Vorpommern-Greifswald (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, wurden in der Polizeiinspektion Anklam zwei vermutliche Betrugsfälle im Zusammenhang mit Online-Käufen zur Anzeige gebracht - Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Ueckermünder fällt auf Fakeshop rein

Ein 63-jähriger deutschen Mann aus dem Bereich Ueckermünde meldete sich im dortigen Polizeirevier, nachdem er im Internet eine vermeintlich hochwertige Kaffeemaschine erworben hatte. Das Angebot wirkte seriös und preislich plausibel. Nach der Bezahlung per Überweisung erhielt der Käufer jedoch weder eine Bestellbestätigung noch die Ware. Der Schaden beläuft sich auf 330 Euro. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich um einen möglichen Fake-Shop handeln könnte. Eine entsprechende Strafanzeige wegen des Verdachts des Betruges wurde aufgenommen.

Torgelower verliert Geld auf Verkaufsplattform Ähnlich erging es einem 45-jährigen Deutschen aus Torgelow, der über eine bekannte Online-Verkaufsplattform ein hochwertiges Mobiltelefon bestellt hatte. Nach der Zahlung von 300 Euro auf ein ausländisches Konto brach der Kontakt zum vermeintlichen Verkäufer ab. Die vereinbarte Ware wurde auch hier nicht geliefert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Präventionshinweise der Polizei

Gerade in der Vorweihnachtszeit registriert die Polizei regelmäßig einen Anstieg von Betrugsmaschen im Online-Handel. Täter nutzen die hohe Nachfrage und den Zeitdruck vieler Käufer aus. Die Polizei gibt daher folgende Empfehlungen: Prüfen Sie das Angebot: Zu gut klingende Preise oder ungewöhnlich hohe Rabatte können Hinweise auf unseriöse Anbieter sein. Kontrollieren Sie Impressum und Kontaktdaten: Fehlen vollständige Angaben oder wirken diese zweifelhaft, sollte man vom Kauf absehen. Beachten Sie die Zahlungsmethoden: Vorkasse per Überweisung birgt ein besonders hohes Risiko. Sicherer sind geschützte Zahlungsarten wie Lastschrift, Rechnungskauf oder Treuhanddienste können schützen. Recherchieren Sie Bewertungen und Erfahrungen: Suchen Sie vor dem Kauf nach Erfahrungsberichten - insbesondere bei Shops, die unbekannt sind oder erst kürzlich online gegangen sind. Beachten Sie Warnsignale bei Online-Plattformen: Auffällig günstige Angebote, Druck zur schnellen Zahlung oder die Bitte, auf ausländische Konten zu überweisen, sollten misstrauisch machen. Verzichten Sie auf Kommunikation abseits der Plattformen: Betrüger versuchen häufig, den Kontakt auf private Messenger-Dienste zu verlagern. Die Polizei rät, Im Zweifel nicht zu kaufen, sondern sich zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:09

    POL-NB: Raubserie aufgeklärt

    Neubrandenburg (ots) - Die Neubrandenburger Kriminalpolizei hat gestern einen Mann ermittelt, der dringend verdächtig ist, für eine Raubserie in Neubrandenburg verantwortlich zu sein. Dem 30-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, seit dem 17. November im Vogelviertel und im Reitbahnviertel in bisher fünf bekannten Fällen Frauen hinterrücks die Handtaschen entrissen zu haben. Im jüngsten Fall sprühte er einem Zeugen, der ihn aufhalten wollte, Reizstoff ins Gesicht (s. ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 15:06

    POL-NB: Pkw in Vollbrand - Straße gesperrt

    Groß Kordshagen (ots) - Gegen 13:50 Uhr erreichte die Barther Polizei die Meldung über einen Pkw, welcher in der Chausseestraße in Groß Kordshagen in Brand stehen soll. Nach bisherigen Erkenntnissen sei während der Fahrt ein Knallgeräusch zu hören gewesen. Unmittelbar im Anschluss habe das Fahrzeug zunächst begonnen zu qualmen und sei anschließend in Vollbrand geraten. Die beiden Fahrzeuginsassen im Alter von 73 ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 14:41

    POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 46-jähriger Frau aus Greifswald

    Greifswald (ots) - Seit den heutigen Donnerstag (11. Dezember 2025), 09:45 Uhr, wird eine 46-jährige Frau aus Greifswald vermisst. Nähere Informationen zu der Vermissten finden sie unter folgenden Link: https://is.gd/9aXaAn. Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 5400, der Onlinewache unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren