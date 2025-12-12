PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Raubserie aufgeklärt

Neubrandenburg (ots)

Die Neubrandenburger Kriminalpolizei hat gestern einen Mann ermittelt, der dringend verdächtig ist, für eine Raubserie in Neubrandenburg verantwortlich zu sein.

Dem 30-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, seit dem 17. November im Vogelviertel und im Reitbahnviertel in bisher fünf bekannten Fällen Frauen hinterrücks die Handtaschen entrissen zu haben. Im jüngsten Fall sprühte er einem Zeugen, der ihn aufhalten wollte, Reizstoff ins Gesicht (s. PM dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6175731)

Zudem wird ihm aufgrund der Ermittlungserkenntnisse auch der Überfall auf einen Pizzaboten (Zeugenaufruf-PM dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6164499)zur Last gelegt. Auch bei einem räuberischen Diebstahl vom 04. Dezember in einem Einkaufsmarkt in der Demminer Straße, wo er nach einem Diebstahl von Lebensmitteln einem Ladendetektiv mit Gewalt drohte und floh, gilt er als Tatverdächtiger.

Nach dem Räuber hat die Polizei intensiv gesucht. Unter anderem wurden die Viertel, in denen die Raubstraftaten stattfanden, mit verschiedenen Mitteln bestreift. Die Kriminalpolizei ist zudem jedem noch so kleinen Anhaltspunkt nachgegangen. Am Ende konnten die Ermittler unter anderem durch Videoaufnahmen - er hatte mit Geldkarten der Opfer in verschiedenen Geschäften bezahlt - und durch Hinweise von Revierbeamten das Puzzle zusammenfügen und den polizeilich einschlägig bekannten Mann als Tatverdächtigen identifizieren.

Bei der Durchsuchung seines Wohnraums wurden die gestohlenen Sachen gefunden. Die Polizei hat die Opfer der Straftaten benachrichtigt - unter anderem auch dazu, dass sie ihre Wertsachen wiederbekommen können.

Der dringend tatverdächtige 30-Jährige ist derzeit in Haft - aktuell noch deswegen, weil gegen ihn bereits ein Sicherungshaftbefehl vorlag.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 15:06

    POL-NB: Pkw in Vollbrand - Straße gesperrt

    Groß Kordshagen (ots) - Gegen 13:50 Uhr erreichte die Barther Polizei die Meldung über einen Pkw, welcher in der Chausseestraße in Groß Kordshagen in Brand stehen soll. Nach bisherigen Erkenntnissen sei während der Fahrt ein Knallgeräusch zu hören gewesen. Unmittelbar im Anschluss habe das Fahrzeug zunächst begonnen zu qualmen und sei anschließend in Vollbrand geraten. Die beiden Fahrzeuginsassen im Alter von 73 ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 14:41

    POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 46-jähriger Frau aus Greifswald

    Greifswald (ots) - Seit den heutigen Donnerstag (11. Dezember 2025), 09:45 Uhr, wird eine 46-jährige Frau aus Greifswald vermisst. Nähere Informationen zu der Vermissten finden sie unter folgenden Link: https://is.gd/9aXaAn. Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 5400, der Onlinewache unter ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 14:35

    POL-NB: Polizeikontrolle deckt mehrere Straftaten auf

    Greifswald (ots) - Am gestrigen Abend (10. Dezember 2025), etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht, stellten Polizeibeamte in der Greifswalder Schönwalder Landstraße einen Pkw Audi ohne Frontkennzeichen fest. Mit dem Ziel, eine Verkehrskontrolle durchzuführen, folgten die Beamten dem Fahrzeug. Daraufhin erhöhte der Audi die Geschwindigkeit, offenbar um Distanz zu gewinnen. In der weiteren Folge wurde das Fahrzeug auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren