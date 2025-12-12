Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Raubserie aufgeklärt

Neubrandenburg (ots)

Die Neubrandenburger Kriminalpolizei hat gestern einen Mann ermittelt, der dringend verdächtig ist, für eine Raubserie in Neubrandenburg verantwortlich zu sein.

Dem 30-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, seit dem 17. November im Vogelviertel und im Reitbahnviertel in bisher fünf bekannten Fällen Frauen hinterrücks die Handtaschen entrissen zu haben. Im jüngsten Fall sprühte er einem Zeugen, der ihn aufhalten wollte, Reizstoff ins Gesicht (s. PM dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6175731)

Zudem wird ihm aufgrund der Ermittlungserkenntnisse auch der Überfall auf einen Pizzaboten (Zeugenaufruf-PM dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6164499)zur Last gelegt. Auch bei einem räuberischen Diebstahl vom 04. Dezember in einem Einkaufsmarkt in der Demminer Straße, wo er nach einem Diebstahl von Lebensmitteln einem Ladendetektiv mit Gewalt drohte und floh, gilt er als Tatverdächtiger.

Nach dem Räuber hat die Polizei intensiv gesucht. Unter anderem wurden die Viertel, in denen die Raubstraftaten stattfanden, mit verschiedenen Mitteln bestreift. Die Kriminalpolizei ist zudem jedem noch so kleinen Anhaltspunkt nachgegangen. Am Ende konnten die Ermittler unter anderem durch Videoaufnahmen - er hatte mit Geldkarten der Opfer in verschiedenen Geschäften bezahlt - und durch Hinweise von Revierbeamten das Puzzle zusammenfügen und den polizeilich einschlägig bekannten Mann als Tatverdächtigen identifizieren.

Bei der Durchsuchung seines Wohnraums wurden die gestohlenen Sachen gefunden. Die Polizei hat die Opfer der Straftaten benachrichtigt - unter anderem auch dazu, dass sie ihre Wertsachen wiederbekommen können.

Der dringend tatverdächtige 30-Jährige ist derzeit in Haft - aktuell noch deswegen, weil gegen ihn bereits ein Sicherungshaftbefehl vorlag.

