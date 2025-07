Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250717.2 Kiel: Polizei nimmt Einbrecher fest und sucht Zeugen

Kiel (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nahm die Polizei zwei Männer fest, die zuvor versucht haben sollen, in einen Raddampfer einzubrechen, der am Ende der Hörn liegt. Ein dritter Täter wird gesucht.

Zwei aufmerksame Mitarbeiter der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel bemerkten am 17.07.2025 gegen 05 Uhr drei Personen, die offenbar in einen an der Kaimauer festgemachten Raddampfer einbrechen wollten, sprachen diese an und alarmierten die Polizei.

Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte des Wasserschutzpolizeireviers entfernte sich das Trio zu Fuß. Die Flucht war nur von kurzer Dauer, denn schon unter der Gablenzbrücke nahmen Beamte des 4. Polizeireviers einen 43 Jahre alten Deutschen und einen 31-jährigen Türken fest, auf die die Personenbeschreibung passte. Die Polizisten beschlagnahmten ein mitgeführtes Messer und entließen die Männer nach der Beendigung der Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vor Ort. Der dritte Täter konnte entkommen.

Das Wasserschutzpolizeirevier Kiel führt die Ermittlungen wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls. Schon in der Nacht stellten die Beamten fest, dass die drei Männer kurz zuvor eine ebenfalls in der Hörn liegende Fähre der Schlepp- und Fährgesellschaft betreten hatten und prüfen nun Zusammenhänge zu weiteren gleichgelagerten Taten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 1610 entgegen.

