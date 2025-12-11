Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeikontrolle deckt mehrere Straftaten auf

Greifswald (ots)

Am gestrigen Abend (10. Dezember 2025), etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht, stellten Polizeibeamte in der Greifswalder Schönwalder Landstraße einen Pkw Audi ohne Frontkennzeichen fest.

Mit dem Ziel, eine Verkehrskontrolle durchzuführen, folgten die Beamten dem Fahrzeug. Daraufhin erhöhte der Audi die Geschwindigkeit, offenbar um Distanz zu gewinnen. In der weiteren Folge wurde das Fahrzeug auf einem Parkplatz abgestellt.

Als die Polizeibeamten an das Auto herantraten, öffnete die 22-jährige Beifahrerin die Fahrertür. Auf dem Rücksitz saß ein 30-jähriger Mann und ein sechsjähriges Kind. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige aggressiv, beleidigte die Beamten und leistete Widerstand.

Nachdem sich die Situation beruhigte, betone die 22-Jährige, dass sie das Fahrzeug gefahren hätte. Eine freiwillige Überprüfung ihres Atemalkohols ergab einen Wert von 0,78 Promille.

Am Fahrzeug befand sich ein Kennzeichen, welches in Fahndung nach einer Diebstahlshandlung steht. Das Fahrzeug wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Bei der 22-Jährigen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die 22-Jährige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, wegen verschiedener Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Gegen den 30-Jährigen wird wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell