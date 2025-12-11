Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekleideter Mann im Grimmener Stadtgebiet unterwegs

Grimmen (ots)

Während einer Streife stellten Polizeibeamte am gestrigen Mittwoch (11. Dezember 2025) gegen 11:45 Uhr auf dem Friedhofsgelände in Grimmen eine unbekleidete, männliche Person fest.

Diese bewegte sich in Richtung Bahnhofstraße. Zu diesem Zeitpunkt war die Bahnhofstraße sehr belebt.

Die Person wurde durch die Polizeibeamten angesprochen und aufgefordert, mit einem mitgeführten Handtuch sein Genital zu bedecken. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und entfernte sich in Richtung Mahnmal. In der weiteren Folge wurde der Mann festgehalten und aufgefordert, sich mit seinem ebenfalls mitgeführten Reisepass auszuweisen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, stattdessen griff er die Polizeibeamten an und widersetzte sich der polizeilichen Maßnahme. In der weiteren Folge wurde der 50-jährige Deutsche überwältigt. Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen mit Polizeibegleitung in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstandes und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen einfacher Körperverletzung aufgenommen.

