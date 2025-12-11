PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekleideter Mann im Grimmener Stadtgebiet unterwegs

Grimmen (ots)

Während einer Streife stellten Polizeibeamte am gestrigen Mittwoch (11. Dezember 2025) gegen 11:45 Uhr auf dem Friedhofsgelände in Grimmen eine unbekleidete, männliche Person fest.

Diese bewegte sich in Richtung Bahnhofstraße. Zu diesem Zeitpunkt war die Bahnhofstraße sehr belebt.

Die Person wurde durch die Polizeibeamten angesprochen und aufgefordert, mit einem mitgeführten Handtuch sein Genital zu bedecken. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und entfernte sich in Richtung Mahnmal. In der weiteren Folge wurde der Mann festgehalten und aufgefordert, sich mit seinem ebenfalls mitgeführten Reisepass auszuweisen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, stattdessen griff er die Polizeibeamten an und widersetzte sich der polizeilichen Maßnahme. In der weiteren Folge wurde der 50-jährige Deutsche überwältigt. Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen mit Polizeibegleitung in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstandes und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen einfacher Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 12:18

    POL-NB: Verdacht auf Hundevergiftung auf der Insel Rügen

    Rambin (ots) - Über das digitale Polizeirevier nahm die Polizei am gestrigen Mittwoch (10. Dezember 2025) eine Strafanzeige auf. Eine 59-jährige Deutsche aus der Gemeinde Rambin auf der Insel Rügen gab an, dass sie ihren Hund der Rasse "Scottish Deerhound" bereits in der Vorwoche reglos in seiner Hundehütte vorgefunden habe. Aus einem tierärztlichen Befund geht ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 11:41

    POL-NB: Anhänger mit Stallmist kippt um

    Burg Stargard (ots) - Am gestrigen Mittwoch (11. Dezember 2025) kam es gegen 15 Uhr in Burg Stargard in der Dewitzer Chaussee zu einem Verkehrsunfall. Der Anhänger eines Traktors, welcher mit etwa 20 Tonnen Mist beladen war, kippte im Kreisverkehr um. Der Inhalt des Anhängers verteilte sich auf der Straße. Ursächlich war nach derzeitigem Kenntnisstand eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Es entstand ein Sachschaden ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 03:31

    POL-NB: Diebstahl eines VW T6 Transporters in Alt Gaarz (LK MSE)

    Waren (Müritz) (ots) - In der Zeit vom 10.12.25, 21:00 Uhr bis zum 11.12.25, 01:10 Uhr wurde in der Kastanienallee in 17194 Alt Gaarz ein grauer VW T6 entwendet. Dieser hat das amtlichen Kennzeichen MÜR-CC110. Der Wert des Fahrzeugs wird auf ca. 27.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Transporters machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Waren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren