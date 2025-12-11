Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines VW T6 Transporters in Alt Gaarz (LK MSE)

Waren (Müritz) (ots)

In der Zeit vom 10.12.25, 21:00 Uhr bis zum 11.12.25, 01:10 Uhr wurde in der Kastanienallee in 17194 Alt Gaarz ein grauer VW T6 entwendet. Dieser hat das amtlichen Kennzeichen MÜR-CC110. Der Wert des Fahrzeugs wird auf ca. 27.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Transporters machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Waren unter der Telefonnummer 03991 1760. die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell