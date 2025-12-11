PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Anhänger mit Stallmist kippt um

Burg Stargard (ots)

Am gestrigen Mittwoch (11. Dezember 2025) kam es gegen 15 Uhr in Burg Stargard in der Dewitzer Chaussee zu einem Verkehrsunfall.

Der Anhänger eines Traktors, welcher mit etwa 20 Tonnen Mist beladen war, kippte im Kreisverkehr um. Der Inhalt des Anhängers verteilte sich auf der Straße. Ursächlich war nach derzeitigem Kenntnisstand eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.300 Euro.

Die Unfallstelle war zur Beräumung des Unrates und Bergung des Anhängers für etwa zwei Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

