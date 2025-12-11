Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mopedfahrerin bei Unfall verletzt

Waren (ots)

In der Warener Mozartstraße kam es am heutigen Morgen, 11. Dezember 2025, gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurden.

Der 60-jährige Fahrer eines Transporters befuhr nach bisherigen Erkenntnissen die Mozartstraße aus Richtung des Schweriner Damms in Richtung Ortsausgang Waren. Auf Höhe der Einmündung in die Goethestraße habe er dann nach links in diese einbiegen wollen. Hierbei habe er eine 17-Jährige übersehen, welche sich zeitgleich mit ihrem Moped im Gegenverkehr befand.

In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch sich die 17-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Beide Beteiligte sind deutsch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell