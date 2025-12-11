PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mopedfahrerin bei Unfall verletzt

Waren (ots)

In der Warener Mozartstraße kam es am heutigen Morgen, 11. Dezember 2025, gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurden.

Der 60-jährige Fahrer eines Transporters befuhr nach bisherigen Erkenntnissen die Mozartstraße aus Richtung des Schweriner Damms in Richtung Ortsausgang Waren. Auf Höhe der Einmündung in die Goethestraße habe er dann nach links in diese einbiegen wollen. Hierbei habe er eine 17-Jährige übersehen, welche sich zeitgleich mit ihrem Moped im Gegenverkehr befand.

In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch sich die 17-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Beide Beteiligte sind deutsch.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 13:26

    POL-NB: Unbekleideter Mann im Grimmener Stadtgebiet unterwegs

    Grimmen (ots) - Während einer Streife stellten Polizeibeamte am gestrigen Mittwoch (11. Dezember 2025) gegen 11:45 Uhr auf dem Friedhofsgelände in Grimmen eine unbekleidete, männliche Person fest. Diese bewegte sich in Richtung Bahnhofstraße. Zu diesem Zeitpunkt war die Bahnhofstraße sehr belebt. Die Person wurde durch die Polizeibeamten angesprochen und aufgefordert, mit einem mitgeführten Handtuch sein Genital zu ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 12:18

    POL-NB: Verdacht auf Hundevergiftung auf der Insel Rügen

    Rambin (ots) - Über das digitale Polizeirevier nahm die Polizei am gestrigen Mittwoch (10. Dezember 2025) eine Strafanzeige auf. Eine 59-jährige Deutsche aus der Gemeinde Rambin auf der Insel Rügen gab an, dass sie ihren Hund der Rasse "Scottish Deerhound" bereits in der Vorwoche reglos in seiner Hundehütte vorgefunden habe. Aus einem tierärztlichen Befund geht ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 11:41

    POL-NB: Anhänger mit Stallmist kippt um

    Burg Stargard (ots) - Am gestrigen Mittwoch (11. Dezember 2025) kam es gegen 15 Uhr in Burg Stargard in der Dewitzer Chaussee zu einem Verkehrsunfall. Der Anhänger eines Traktors, welcher mit etwa 20 Tonnen Mist beladen war, kippte im Kreisverkehr um. Der Inhalt des Anhängers verteilte sich auf der Straße. Ursächlich war nach derzeitigem Kenntnisstand eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Es entstand ein Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren