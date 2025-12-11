PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw in Vollbrand - Straße gesperrt

Groß Kordshagen (ots)

Gegen 13:50 Uhr erreichte die Barther Polizei die Meldung über einen Pkw, welcher in der Chausseestraße in Groß Kordshagen in Brand stehen soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei während der Fahrt ein Knallgeräusch zu hören gewesen. Unmittelbar im Anschluss habe das Fahrzeug zunächst begonnen zu qualmen und sei anschließend in Vollbrand geraten. Die beiden Fahrzeuginsassen im Alter von 73 und 78 Jahren schafften es, sich unverletzt aus dem Fahrzeug zu befreien.

Die Chausseestraße ist seit circa 14:00 Uhr gesperrt. Diese Sperrung wird voraussichtlich noch bis 15:30 Uhr andauern.

Der Pkw brannte gänzlich aus. Die konkrete Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bezifferbar.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 14:41

    POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 46-jähriger Frau aus Greifswald

    Greifswald (ots) - Seit den heutigen Donnerstag (11. Dezember 2025), 09:45 Uhr, wird eine 46-jährige Frau aus Greifswald vermisst. Nähere Informationen zu der Vermissten finden sie unter folgenden Link: https://is.gd/9aXaAn. Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 5400, der Onlinewache unter ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 14:35

    POL-NB: Polizeikontrolle deckt mehrere Straftaten auf

    Greifswald (ots) - Am gestrigen Abend (10. Dezember 2025), etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht, stellten Polizeibeamte in der Greifswalder Schönwalder Landstraße einen Pkw Audi ohne Frontkennzeichen fest. Mit dem Ziel, eine Verkehrskontrolle durchzuführen, folgten die Beamten dem Fahrzeug. Daraufhin erhöhte der Audi die Geschwindigkeit, offenbar um Distanz zu gewinnen. In der weiteren Folge wurde das Fahrzeug auf ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 14:17

    POL-NB: Mopedfahrerin bei Unfall verletzt

    Waren (ots) - In der Warener Mozartstraße kam es am heutigen Morgen, 11. Dezember 2025, gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurden. Der 60-jährige Fahrer eines Transporters befuhr nach bisherigen Erkenntnissen die Mozartstraße aus Richtung des Schweriner Damms in Richtung Ortsausgang Waren. Auf Höhe der Einmündung in die Goethestraße habe er dann nach links in diese einbiegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren