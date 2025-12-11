Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw in Vollbrand - Straße gesperrt

Groß Kordshagen (ots)

Gegen 13:50 Uhr erreichte die Barther Polizei die Meldung über einen Pkw, welcher in der Chausseestraße in Groß Kordshagen in Brand stehen soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei während der Fahrt ein Knallgeräusch zu hören gewesen. Unmittelbar im Anschluss habe das Fahrzeug zunächst begonnen zu qualmen und sei anschließend in Vollbrand geraten. Die beiden Fahrzeuginsassen im Alter von 73 und 78 Jahren schafften es, sich unverletzt aus dem Fahrzeug zu befreien.

Die Chausseestraße ist seit circa 14:00 Uhr gesperrt. Diese Sperrung wird voraussichtlich noch bis 15:30 Uhr andauern.

Der Pkw brannte gänzlich aus. Die konkrete Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bezifferbar.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

