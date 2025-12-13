PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkene Fahrzeugführerin kommt mit PKW von der Fahrbahn ab

Ueckermünde (ots)

Am 13.12.2025 gegen 01:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg ein Verkehrsunfall auf der L28 zwischen Ueckermünde und Heinrichshof gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 19-jährige deutsche Fahrzeugführerin alleine mit ihrem Pkw MAZDA 6 die L28 aus Ueckermünde kommend in Fahrtrichtung Heinrichshof. Hierbei kam die Fahrzeugführerin aus bisher ungeklärter Ursache kurz vor dem Abzweig Richtung Meiersberg nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr ca. 70m Bankette und kollidierte dabei mit einem Leitpfosten, zwei Verkehrsschildern sowie einem Telefonmast, bis das Fahrzeug zum Stehen kam. Im Zuge der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Kräfte bei der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch wahr. Eine anschließend freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,3 Promille. Folglich wurde daraufhin im AMEOS Klinikum Ueckermünde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und konnte das Krankenhaus nach einer ersten medizinischen Versorgung und Kontrolle wieder verlassen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden im Wert von ca. 5.000, -EUR. Die Bergung des Fahrzeuges erfolgt in eigener Zuständigkeit im Verlaufe des Tages. Die Gesamtschadenssumme wird auf ca. 7.000, -EUR geschätzt. Gegen die Fahrzeugführerin wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde zunächst beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 13:12

    POL-NB: Zwei Einbrüche in der Nacht - fünf Verdächtige gestellt

    Basedow (ots) - Nach nächtlichen Einbrüchen auf einem Campingplatz und in ein Hotel in Basedow hat die Polizei nach einer Verfolgungsfahrt fünf Tatverdächtige stellen können. In ein Hotel in Basedow wurde in der Nacht eingebrochen und unter anderem Geld gestohlen. Gegen 03.45 Uhr hatte dann ein Mann bemerkt, dass in das Rezeptionshäuschen auf dem Campingplatz im ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:50

    POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jährigem Jugendlichen

    Wolgast (ots) - Seit Mittwoch (10. Dezember 2025), 16:00 Uhr, wird ein 14-jähriger Jugendlicher aus Schlatkow vermisst. Nähere Informationen zu dem Vermissten finden sie unter folgenden Link: https://is.gd/Nj09aC. Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Wolgast unter 03836 2520, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:45

    POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 46-jähriger Frau aus Greifswald

    Greifswald (ots) - Die seit dem 11. Dezember 2025 als vermisst gemeldete 46-jährige Frau aus Greifswald wurde nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten, jedoch vermutlich unterkühlt, aufgefunden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren