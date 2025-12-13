Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkene Fahrzeugführerin kommt mit PKW von der Fahrbahn ab

Ueckermünde (ots)

Am 13.12.2025 gegen 01:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg ein Verkehrsunfall auf der L28 zwischen Ueckermünde und Heinrichshof gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 19-jährige deutsche Fahrzeugführerin alleine mit ihrem Pkw MAZDA 6 die L28 aus Ueckermünde kommend in Fahrtrichtung Heinrichshof. Hierbei kam die Fahrzeugführerin aus bisher ungeklärter Ursache kurz vor dem Abzweig Richtung Meiersberg nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr ca. 70m Bankette und kollidierte dabei mit einem Leitpfosten, zwei Verkehrsschildern sowie einem Telefonmast, bis das Fahrzeug zum Stehen kam. Im Zuge der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Kräfte bei der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch wahr. Eine anschließend freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,3 Promille. Folglich wurde daraufhin im AMEOS Klinikum Ueckermünde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und konnte das Krankenhaus nach einer ersten medizinischen Versorgung und Kontrolle wieder verlassen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden im Wert von ca. 5.000, -EUR. Die Bergung des Fahrzeuges erfolgt in eigener Zuständigkeit im Verlaufe des Tages. Die Gesamtschadenssumme wird auf ca. 7.000, -EUR geschätzt. Gegen die Fahrzeugführerin wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde zunächst beschlagnahmt.

