Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und anschließender Flucht

Hildesheim (ots)

Duingen (neu) - Am Sonntagmorgen, am 11.01.2026, gegen 01:40 Uhr, kam es auf der K 409, im Bereich Duingen- Hoyershausen, zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Ein Pkw rutschte bei winterlichen Witterungsbedingungen in den Straßengraben und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrzeuginsassen wurden dabei offensichtlich zumindest leicht verletzt, konnten aber aussteigen. Nachdem sie die Kennzeichen vom Pkw entfernt hatten, entfernten sie sich von der Unfallstelle.

Als die Polizei eintraf, konnten sie trotz fehlender Kennzeichen die Halterdaten ermitteln und kamen auf einen 18-jährigen Unfallfahrer aus Lamspringe. Dieser stand zum Zeitpunkt des Antreffens unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Dem jungen Fahranfänger wurde der Führerschein entzogen, ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und er muss sich nun diversen Strafverfahren verantworten. Darunter Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Er gab zu, zuvor bei einer Feierlichkeit gewesen und aus Spaß mit einer weiteren Person durch die Gegend gefahren zu sein. Der oder die weitere Mitfahrer/-in ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können oder Hinweise zu den weiteren Fahrzeuginsassen haben, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

