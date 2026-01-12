Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Hyundai IONIQ5 in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Ermittler des 2. Fachkommissariats der Polizei Hildesheim suchen Zeugen zu einem Diebstahl eines blauen Hyundai IONIQ5.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der etwa drei Jahre alte Pkw am vergangenen Freitag (09.01.2026) in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 22:30 Uhr vom Fahrbahnrand in der Goethestraße, auf dem Teilstück zwischen Katharinenstraße und Moltkestraße, entwendet.

Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

