Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schlägerei in der Hildesheimer Innenstadt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Montagabend (12.01.2026) soll es in der Schuhstraße zu einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen gekommen sein. Gegen 19:10 Uhr gingen diesbezüglich mehrere Anrufe von Unbeteiligten bei der Polizei ein.

Bereits zum Zeitpunkt der Meldungen sollen sich die Beteiligten entfernt haben. So wurde nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte lediglich ein 20-jähriger Hildesheimer in der Schuhstraße angetroffen. Ersten Informationen zufolge sollen dieser und ein bislang unbekannter Begleiter des jungen Mannes von einer etwa vier- oder fünfköpfigen Männergruppe bedroht sowie mit Schlägen und Tritten attackiert worden sein. Inwieweit hierbei eventuell Gegenstände wie beispielsweise Schlagwerkzeuge zum Einsatz gekommen sind, ist gegenwärtig unklar. Anschließend seien sowohl die Täter als auch das zweite Opfer in Richtung Fußgängerzone weggelaufen.

Der 20-Jährige zeigte sich gegenüber den Polizeikräften wenig auskunftsfreudig im Hinblick auf das Tatgeschehen. Darüber hinaus machte er keine Angaben zu seinem Begleiter. Offensichtliche Verletzungen wurden bei ihm nicht festgestellt.

Die genauen Abläufe und möglichen Hintergründe des Geschehens sind bisher unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die nun wegen gefährlicher Körperverletzung geführt werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und bisher noch nicht von der Polizei befragt worden sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

