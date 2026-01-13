Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall nach Überholvorgang zwischen Bockenem und Bültum - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem / Bültum (ste) -

Am 13.01.2026, gegen 12:35 Uhr, ist es auf der Kreisstraße K314, welche die Bundesstraße B243 mit Bültum verbindet, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 34-Jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hildesheim biegt mit seinem VW Passat von der B243 nach links auf die K314 in Richtung Bültum ab. Vor ihm fährt ein gold-metallic-farbener Audi. Eine 75-Jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hildesheim fährt hinter den beiden Pkw mit ihrem Ford Kuga. Im Bereich einer Steigung vor einer unübersichtlichen Kuppe schert die Ford-Fahrerin aus, um die beiden vor ihr fahrenden Pkw zu überholen. Während des Überholvorganges kommt dem Ford plötzlich ein roter Transporter entgegen. Um einen Frontalcrash zu verhindern, zieht die Ford-Fahrerin wieder nach rechts und touchiert dabei den neben ihr fahrenden VW Passat. Der entgegenkommende rote Transporter habe stark abbremsen und sogar ausweichen müssen. Zu einer Berührung zwischen dem Ford und dem Transporter ist es nicht gekommen. An beiden unfallbeteiligten Pkw entsteht Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Gegen die 75-Jährige Fahrzeugführerin wird wegen des Anfangsverdachtes des §315c StGB -Gefährdung des Straßenverkehrs - ermittelt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde bis zu einer richterlichen Entscheidung untersagt. Der Pkw wurde durch einen örtlichen Abschleppdienst von der Kreisstraße abgeschleppt.

Der goldene Audi setzte seine Fahrt in Richtung Bültum fort. Auch der rote Transporter setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten in Richtung Bockenem fort. Die Polizei bittet die Fahrzeugführer des Transporters und des Audis sich umgehend mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

Auch weitere Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell