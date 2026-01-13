PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall nach Überholvorgang zwischen Bockenem und Bültum - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem / Bültum (ste) -

Am 13.01.2026, gegen 12:35 Uhr, ist es auf der Kreisstraße K314, welche die Bundesstraße B243 mit Bültum verbindet, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 34-Jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hildesheim biegt mit seinem VW Passat von der B243 nach links auf die K314 in Richtung Bültum ab. Vor ihm fährt ein gold-metallic-farbener Audi. Eine 75-Jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hildesheim fährt hinter den beiden Pkw mit ihrem Ford Kuga. Im Bereich einer Steigung vor einer unübersichtlichen Kuppe schert die Ford-Fahrerin aus, um die beiden vor ihr fahrenden Pkw zu überholen. Während des Überholvorganges kommt dem Ford plötzlich ein roter Transporter entgegen. Um einen Frontalcrash zu verhindern, zieht die Ford-Fahrerin wieder nach rechts und touchiert dabei den neben ihr fahrenden VW Passat. Der entgegenkommende rote Transporter habe stark abbremsen und sogar ausweichen müssen. Zu einer Berührung zwischen dem Ford und dem Transporter ist es nicht gekommen. An beiden unfallbeteiligten Pkw entsteht Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Gegen die 75-Jährige Fahrzeugführerin wird wegen des Anfangsverdachtes des §315c StGB -Gefährdung des Straßenverkehrs - ermittelt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde bis zu einer richterlichen Entscheidung untersagt. Der Pkw wurde durch einen örtlichen Abschleppdienst von der Kreisstraße abgeschleppt.

Der goldene Audi setzte seine Fahrt in Richtung Bültum fort. Auch der rote Transporter setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten in Richtung Bockenem fort. Die Polizei bittet die Fahrzeugführer des Transporters und des Audis sich umgehend mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

Auch weitere Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 11:26

    POL-HI: Einbruch in Achtumer Vereinshaus - wer hat etwas beobachtet?

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der Zeit zwischen Donnerstag, den 08.01.2026, 18:00 Uhr, und Montag, den 12.01.2026, 16:00 Uhr, stieg mindestens ein Einbrecher in das Vereinsheim des RSV Achtum in der Straße Hopfengarten ein. Ersten Informationen zufolge verschaffte sich der Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zutritt in die Räumlichkeiten und ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:21

    POL-HI: Schlägerei in der Hildesheimer Innenstadt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am Montagabend (12.01.2026) soll es in der Schuhstraße zu einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen gekommen sein. Gegen 19:10 Uhr gingen diesbezüglich mehrere Anrufe von Unbeteiligten bei der Polizei ein. Bereits zum Zeitpunkt der Meldungen sollen sich die Beteiligten entfernt haben. So wurde nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte lediglich ein 20-jähriger ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 12:10

    POL-HI: Einbruch in Kiosk

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (ste) - Am Montag, den 12.01.2026 kommt es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in den Kiosk in der Bahnhofstraße in Sarstedt. Bislang unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt durch Einwerfen der Scheibe mit einem Gullydeckel und entwenden diverse Tabakwaren, E-Zigaretten und Süßigkeiten. Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren