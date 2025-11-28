Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Positive Bilanz bei Abfahrtskontrollen nach dem Weihnachtsmarkt

Mainz (ots)

Zum Start des diesjährigen Weihnachtsmarkts hat die Polizeiinspektion Mainz 1 verstärkt Abfahrtskontrollen im Innenstadtbereich durchgeführt. Das Ergebnis fällt durchweg positiv aus: Die eingesetzten Beamtinnen und Beamte stellten keinerlei Alkoholverstöße im Straßenverkehr fest.

Im Zeitraum der Kontrollen konnte jedoch bei einem Fahrzeugführer ein verbotener Gegenstand festgestellt werden. Dieser wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass das Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden darstellt.

