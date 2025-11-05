PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMZ: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der L413

Stadecken-Elsheim (ots)

Am Dienstag, den 04.11.2025, gegen 18:13 Uhr, kam es auf der L413 zwischen Stadecken-Elsheim und Jugenheim in Rheinhessen zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge prallten frontal zusammen; ein drittes Fahrzeug wurde im Zuge dessen ebenfalls in den Unfall verwickelt. Die drei beteiligten Fahrzeugführer wurden teilweise schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die L413 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten etwa sechs Stunden voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/ 65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz3@polizei.rlp.de übermittelt werden.

