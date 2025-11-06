Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Mainz, L419/Koblenzer Straße (ots)

Am Donnerstag, den 06.11.25 gegen 17:15 Uhr, kam es in der Koblenzer Straße in Höhe der Auffahrt zur Saarstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 37jähriger Fahrer eines Opel Meriva befuhr die Koblenzer Straße aus Gonsenheim kommend in Fahrtrichtung Bretzenheim. In Höhe der Einmündung Koblenzer Straße / Auffahrt zur Saarstraße (A60) bog er bei Grünlicht zeigender Ampel nach links ab und übersah die, aus entgegengesetzter Richtung kommende 46 jährige Fahrerin eines Ford C-Max. Diese befuhr die Koblenzer Straße in Richtung Gonsenheim und passierte in Höhe der Auffahrt der Saarstraße ebenfalls die Grünlicht zeigende Ampel. Der Opel Fahrer missachtete die Vorfahrt der durchfahrenden Ford Fahrerin, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei wurde der Opel im Bereich des Hecks rechts durch den Ford frontal erfasst, prallte hierdurch auf die im Einmündungsbereich stehende Verkehrsinsel und geriet hiernach in Schräglage. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen auf der Koblenzer Straße. Die Unfallbeteiligten blieben, nach derzeitigen Stand, unverletzt. Auf Grund des Verdachts des Betäubungsmittelkonsums wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell