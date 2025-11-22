PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mainz (ots)

Am Freitag den 21.11.2025 gegen 22:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Breite Straße in Mainz-Gonsenheim. Hier befuhr ein 22 Jähriger Mainzer mit seinem PKW die Hermann-Ehlers-Straße in Richtung Breite Straße. Aus ungeklärter Ursache überquerte der PKW an der Kreuzung die Breite Straße und fuhr gegen das Schaufenster eines Modegeschäfts. Das Schaufenster wurde durch den Aufprall komplett beschädigt. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Das beschädigte Schaufenster wurde durch die Feuerwehr provisorisch gesichert. Die Verkehrstüchtigkeit des Fahrers wurde vor Ort ohne Beanstandung festgestellt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 30000EUR beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 2: pimainz2@polizei.rlp.de
Telefon: 06131/ 6534 250

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

