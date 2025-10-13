Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: 19.Firefighter Combat Challenge Germany

Konstanz (ots)

Die Feuerwehr Konstanz nahm erfolgreich an der 19.Firefighter Combat Challenge Germany teil. Dieser fand am 10. und 11.10.2025 in Berlin auf dem Potsdamer Platz statt.

Die vier Teilnehmer der Feuerwehr Konstanz starteten in den Kategorien Einzellauf, Tandemlauf und Staffellauf. Im Einzellauf konnten alle sehr gute Platzierungen erreichen und belegten teilweise die vorderen Plätze in der Ergebnisliste. Sven Reuter 4. Platz in seiner Altersklasse Andreas Wilhelm 9. Platz in seiner Altersklasse Tim Schaffert 27. Platz in seiner Altersklasse Tim Hoffmann 34. Platz in seiner Altersklasse Auch in der Kategorie "Tandemlauf" konnten sich die Teilnehmer der Feuerwehr Konstanz gegen andere Teams gut behaupten. Im Staffellauf verfehlte das Team leider um einen Platz bzw. um wenige Hundertstel die Qualifikation für die KO Runde und musste sich mit dem 17. Platz zufrieden geben. Die schnellsten 16 Teams kamen in die sogenannte KO Runde.

Im Staffellauf wurde das Konstanzer Team durch Alan Dittrich von der Feuerwehr Friedrichshafen unterstützt. Auch im Tandemlauf (Altersklasse over40) startete Alan Dittrich von der Feuerwehr Friedrichshafen mit Sven Reuter von der Feuerwehr Konstanz zusammen. Andreas Wilhelm und Tim Hoffmann liefen ebenfalls in der Kategorie "Tandemlauf" in der Altersklasse TM M

Das Team der Feuerwehr Konstanz erreichte wieder gute Platzierungen und konnte sich gegen starke Teams von den Feuerwehren aus ganz Deutschland aber auch teilweise aus Europa, wie z. Beispiel aus Polen, Slowenien, Tschechien, Österreich, und der Schweiz behaupten.

Auch nach diesem Wettkampf möchte sich die Sportgruppe der Feuerwehr für die tatkräftige Unterstützung durch die Feuerwehr Konstanz und den Förderverein bedanken.

Ergebnisse:

https://www.firefighter-challenge-germany.de/ergebnisse/

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell