Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Gemeinsame Übung der Absturzsicherung und Höhenrettung

Konstanz (ots)

Am 02.10.2025 führte die Feuerwehr Konstanz gemeinsam mit der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Allensbach eine Übung auf der Baustelle des Asisi-Turms durch. Übungsannahme war eine Person im 8. Obergeschoss des Turms, welche zuvor von einem Gerüst gestürzt war und gerettet werden musste. Zwei Einsatzkräfte der Sondereinheit Absturzsicherung der Feuerwehr Konstanz begaben sich im Vorstieg zur verunfallten Person, um eine Erstversorgung einzuleiten. Nach einer kurzen Lagebesprechung mit der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Allensbach wurde entschieden, die Schleifkorbtrage für eine schonende Rettung einzusetzen. Im Anschluss erfolgte die vertikale Rettung am Turm durch die Höhenretter.

Durch das enge Zusammenspiel der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Allensbach mit der Absturzsicherung der Feuerwehr Konstanz konnte die Person sicher und kontrolliert zu Boden gebracht werden. Alle Beteiligten zeigten sich mit dem Ablauf und der Zusammenarbeit sehr zufrieden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Konstanz
Felix Ritter
E-Mail: presse@feuerwehr-konstanz.de
https://feuerwehr.konstanz.de/

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell

