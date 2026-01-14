PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Widerstand bei Kontrolle

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch (14.01.2026) leistete ein 18-jähriger Hannoveraner bei einer Fahrzeug- und Personenkontrolle Widerstand gegenüber einer Streifenbesatzung. Einer der Beamten wurde dabei leicht verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fiel zwei Beamten im Rahmen einer Streifenfahrt eine Unstimmigkeit an einem Ford auf, der auf einem Parkplatz in der Steuerwalder Straße stand und in dem drei Personen saßen. Das an dem Auto angebrachte Kennzeichen ist laut Überprüfung für einen Audi ausgegeben, weshalb sich die Beamten dazu entschlossen, dies näher zu überprüfen. Zwischenzeitlich wurde der auf dem Fahrersitz befindliche 18-Jährige auf die Einsatzkräfte aufmerksam und stieg aus dem Pkw aus. Der junge Mann wurde mit dem festgestellten Umstand konfrontiert und im weiteren Verlauf zwecks Identitätsfeststellung durchsucht, da er kein Ausweisdokument vorlegen konnte. Dabei wurden zwei Messer in seiner Kleidung gefunden. Als einem Beamten versehentlich ein Fahrzeugteil aus Kunststoff herunterfiel, das der Mann ebenfalls mit sich führte, reagierte dieser aggressiv, riss sich los und es kam zu einem Gerangel, bei dem es den Beamten letztlich gelang, den 18-Jährigen mittels Handschellen zu fixieren. Hierbei erlitt ein Beamter leichte Verletzungen im Gesicht. Eine weitere Besatzung brachte den Mann anschließend zur Wache.

Nach Abschluss aller Maßnahmen und der Entnahme einer Blutprobe wegen des Verdachts auf Drogenbeeinflussung wurde der 18-Jährige entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit diesen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

