Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Frau durch freilaufende Hunde gebissen und verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

Eine 23-Jährige aus Bad Salzuflen ist am Vormittag des Heiligabends auf einem Grundstück im Bad Oeynhausener Stadtteil Eidinghausen von zwei entlaufenden Schäferhunden angefallen und erheblich verletzt worden. Die ausgewachsenen Tiere waren nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei auf der Hofeinfahrt auf die Frau losgegangen, bissen ihr mehrfach in beide Beine und schliffen sie in Richtung des Hinterhofes.

Nachbarn wurden durch die Schreie der Frau auf die Notsituation aufmerksam und eilten ihr zu Hilfe. Bei den Versuchen, die Tiere von der Frau zu trennen, drohten die Hunde nun auch einen der Helfer anzufallen. Einer der Helfer, ein Jäger, sah sich schließlich gezwungen, mit einer Schusswaffe auf die hochaggressiven Hunde zu schießen, um die Frau und die anwesenden Helfer vor weiteren Bissattacken zu schützen. Die Tiere erlitten hierbei tödlichen Verletzungen.

Ein alarmierter Notarzt stellte bei der schwer verletzten Frau erhebliche Bisswunden im Bereich der Oberschenkel und Waden fest. Die 23-Jährige wurde nach einer ersten Versorgung vor Ort ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht.

Der zwischenzeitlich am Einsatzort eingetroffene Hundehalter gab gegenüber den ein eingesetzten Polizeibeamten an, die Tiere seien unbemerkt von seinem Grundstück entlaufen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein - unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Warum die Hunde die Frau plötzlich anfielen, ist gegenwärtig unklar.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke

