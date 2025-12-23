PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sattelauflieger entwendet

Lübbecke (ots)

(SN) Wegen der Komplettentwendung eines Sattelaufliegers wurde die Polizei am Montagmorgen in die Bacmeisterstraße nach Lübbecke gerufen.

Vor Ort erhielten die Beamten Kenntnis, dass Unbekannte zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 9 Uhr den mit Holzplatten beladenen weißen Sattelauflieger mit dunkler Aufschrift entwendet hatten. Dieser hatte im genannten Zeitraum an der Bacmeisterstraße gestanden.

Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

