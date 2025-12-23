Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sattelauflieger entwendet

Lübbecke (ots)

(SN) Wegen der Komplettentwendung eines Sattelaufliegers wurde die Polizei am Montagmorgen in die Bacmeisterstraße nach Lübbecke gerufen.

Vor Ort erhielten die Beamten Kenntnis, dass Unbekannte zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 9 Uhr den mit Holzplatten beladenen weißen Sattelauflieger mit dunkler Aufschrift entwendet hatten. Dieser hatte im genannten Zeitraum an der Bacmeisterstraße gestanden.

Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

