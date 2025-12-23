POL-MI: Vandalismus in Minden

Polizei Minden-Lübbecke

Minden (ots)

(FW) Im Zeitraum von Freitag bis Montag kam es im Bereich der Königstraße, sowie Hohenstaufen- und Schwabenring zu mehreren Sachbeschädigungen.

So wurde eine Reklametafel einer Apotheke an der Königstraße zwischen Samstag 13:00 Uhr und Montag 06:30 Uhr beschädigt. Unweit davon entfernt, kam es am Hohenstaufenring zwischen Sonntag 17:30 Uhr und Montag 08:20 Uhr zur Entglasung eines Bushaltehäuschens. Auch Teile einer Glaswand an einer Friedhofskapelle am Schwabenring wurden beschädigt. In der Zeit von Freitag 14:00 Uhr bis Montag 07:45 Uhr wurde dort randaliert.

Die Ermittler der Polizei Minden-Lübbecke prüfen nun, ob es bei den Delikten einen möglichen Zusammenhang gibt.

Zeugen werden gebeten die Polizei unter 0571 / 88660 zu kontaktieren.

