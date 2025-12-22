Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autoknacker aktiv - Seitenscheiben eingeschlagen

Minden (ots)

(SN) Zu mindestens zwei Autoaufbrüchen kam es am vergangenen Wochenende in Minden.

So schlugen bisher Unbekannte am Freitagabend zwischen 18.15 Uhr und 21.30 Uhr die Seitenscheibe eines schwarzen BMW 1 ein und entwendeten aus diesem ein Portemonnaie. Das Auto hatte in dem genannten Zeitraum auf dem Parkplatz eines Ford-Autohauses an der Ringstraße gestanden.

Außerdem machten sich Autoknacker zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 9.15 Uhr an einem grauen Audi A4 zu schaffen, der auf einem Schulparkplatz in der Goebenstraße gestanden hatte. Auch hier schlug man eine Seitenscheibe ein. Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass die Täter unter anderem eine Handyhülle aus dem Auto mit sich genommen hatten.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich in abgestellten Fahrzeugen keine Wertsachen zurückzulassen, sondern diese mitzunehmen. "Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke", so die Botschaft der Polizei.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, der wird gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei herzustellen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell