Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer landet im Graben

Lübbecke (ots)

(SN) Über einen Verkehrsunfall zwischen Blasheim und Stockhausen wurden die Leitstellenbeamten am Sonntag gegen 15.35 Uhr durch einen Melder informiert.

Die daraufhin entsandte Streifenwagenbesatzung konnte wenig später einen im Graben entlang der Blasheimer Straße liegenden Pkw feststellen. Dessen Fahrer, ein 23-jähriger Lübbecker, so die Erkenntnisse, hatte zuvor mit einem BMW ausgangs einer Linkskurve an der Ecke "Wettlager Straße" aus ungeklärter Ursache die Kontrolle verloren und war dabei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte der Pkw mit einem Verkehrszeichen und landete schließlich in einem Straßengraben.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung bei dem unverletzten 23-Jährigen fest. Nach einem positiven Vortest wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, welche auf der Polizeiwache Lübbecke erfolgte. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass der mutmaßliche Fahrer nicht in Besitz eines Führerscheins ist. Er erhält genauso wie der Fahrzeughalter eine Anzeige.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell