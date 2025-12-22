PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer landet im Graben

Lübbecke (ots)

(SN) Über einen Verkehrsunfall zwischen Blasheim und Stockhausen wurden die Leitstellenbeamten am Sonntag gegen 15.35 Uhr durch einen Melder informiert.

Die daraufhin entsandte Streifenwagenbesatzung konnte wenig später einen im Graben entlang der Blasheimer Straße liegenden Pkw feststellen. Dessen Fahrer, ein 23-jähriger Lübbecker, so die Erkenntnisse, hatte zuvor mit einem BMW ausgangs einer Linkskurve an der Ecke "Wettlager Straße" aus ungeklärter Ursache die Kontrolle verloren und war dabei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte der Pkw mit einem Verkehrszeichen und landete schließlich in einem Straßengraben.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung bei dem unverletzten 23-Jährigen fest. Nach einem positiven Vortest wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, welche auf der Polizeiwache Lübbecke erfolgte. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass der mutmaßliche Fahrer nicht in Besitz eines Führerscheins ist. Er erhält genauso wie der Fahrzeughalter eine Anzeige.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 15:44

    POL-MI: Gezielte Schwerpunktkontrollen der Polizei

    Minden, Porta Westfalica und Petershagen (ots) - (TB) Im Zuge der Kontrollwoche "ROADPOL" überprüften Beamte der Polizei des Mühlenkreises am Mittwoch zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Bei dem mehrstündigen direktionsübergreifenden Einsatz betrieben sie sechs Kontrollstellen. Insgesamt fertigen sie eine Strafanzeige, 87 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben 43 Verwarngelder. Vier der insgesamt sechs Kontrollstellen ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:52

    POL-MI: Familienstreit eskaliert

    Hüllhorst (ots) - (TB) In Hüllhorst entwickelte sich am Donnerstagmittag ein familiäres Streitgespräch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In der Folge verletzte ein 36-Jähriger seinen Vater mit einem Messer. Gegen 13:30 Uhr wurde die Polizeileitstelle über den Notruf 110 von einer mutmaßlichen Körperverletzung im Zuge eines Familienstreites in Kenntnis gesetzt. Die erste in der Buschstraße eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte den mutmaßlichen Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren