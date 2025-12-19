PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Familienstreit eskaliert

Hüllhorst (ots)

(TB) In Hüllhorst entwickelte sich am Donnerstagmittag ein familiäres Streitgespräch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In der Folge verletzte ein 36-Jähriger seinen Vater mit einem Messer.

Gegen 13:30 Uhr wurde die Polizeileitstelle über den Notruf 110 von einer mutmaßlichen Körperverletzung im Zuge eines Familienstreites in Kenntnis gesetzt. Die erste in der Buschstraße eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte den mutmaßlichen Täter vor Ort festnehmen. Er wurde ins Polizeigewahrsam Minden verbracht. Zudem entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der verletzte Vater wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge ergab sich in der Wohnung des Verletzten zunächst ein Streitgespräch. Daraus entwickelte der Alkoholisierte eine Aggression gegen Einrichtungsgegenstände der Wohnung, die er mit einem mitgeführten Messer beschädigte. Letztendlich kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 67-jährigen Vater, der hierbei eine Stichverletzung erlitt.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde der Sohn im Laufe des Freitags in eine Fachklinik in Lübbecke eingewiesen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

