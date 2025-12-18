PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Polizist stellt in seiner Freizeit Ladendieb

Minden (ots)

(FW) In einem Supermarkt in Minden wurde ein Mann bei einem Diebstahl beobachtet. Ein nicht im Dienst befindlicher Polizist nahm die Verfolgung auf und konnte ihn stellen.

Ein 28-Jähriger suchte gegen 13:30 Uhr einen Discounter in der Stiftsstraße auf. Hier wurde er von einem aufmerksamen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er mit nicht bezahlter Ware das Geschäft verlassen wollte. Zeitgleich befand sich ein nicht im Dienst befindlicher Polizist mit im Laden und wurde auf den Vorfall aufmerksam. Er nahm kurzerhand die Verfolgung auf und konnte den Langfinger bis zum Eintreffen eines Streifenwagens festhalten.

Die Ordnungshüter nahmen den Mann mit zur Polizeiwache. Von dort wurde er aufgrund mangelnder Haftgründe wieder entlassen. Die entwendete Ware konnte dem Markt direkt wieder zurück gegeben werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

