Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer beschädigt Streifenwagen und leistet Widerstand

Minden (ots)

(SN) Ein mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehender Autofahrer hat am Dienstagabend einen Streifenwagen bei einem Unfall beschädigt.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der Ford-Fahrer gegen 18.15 Uhr von der Kampstraße kommend die Pöttcherstraße befahren und dabei einen Außenspiegel eines geparkten Streifenwagens touchiert. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung ergaben sich den Gesetzeshütern Verdachtsmomente eines BtM-Konsums bei dem 33-Jährigen. Infolgedessen zeigte sich der Mann unzugänglich und kam den polizeilichen Anweisungen nicht nach.

Der Mindener wurde schließlich auf die Wache Minden gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Dabei kam es zu Widerstandshandlungen. Der Mann erhält eine Anzeige. Zudem muss er nun auf auf bis auf Weiteres auf seinen Führerschein verzichten - dieser wurde von den Beamten beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell