Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisiert hinterm Steuer: Polizei stoppt auffälligen Autofahrer

Minden (ots)

(FW) Mit Schlangenlinien aufgefallen ist ein Pkw-Fahrer am Montagabend, welcher alkoholisiert über die Bundesstraße in Minden fuhr und letztlich angehalten werden konnte.

Ein 23-Jähriger fuhr gegen 20:45 Uhr mit seinem Opel von der Hausberger Straße auf die B65 in Richtung Barkhausen auf. Hierbei beobachtete ein aufmerksamer Zeuge bei dem Lübbecker eine sehr auffällige Fahrweise. So bewegte sich dieser mutmaßlich mit Schlangenlinien und einer deutlich unsicheren Fahrweise. Der Zeuge folgte dem Insignia über den Kreisverkehr am Ausbauende der B65 in Richtung Klinikum. Von dort fuhren sie weiter über die anschließenden Kreisverkehre der Porta-Allee in Richtung Hille. Der Zeuge informierte zwischenzeitlich den Notruf 110 und teilte seine Feststellungen mit.

Diese entsandte daraufhin eine Streifenwagenbesatzung, welche den Mann im Bereich der Straße "Schulgarten" anhalten konnten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten beim Fahrer eine offensichtliche Alkoholisierung fest. Diese bestätigte sich bei einem durchgeführten Atemalkoholtest. Dem Fahrer wurde in der Wache Minden eine Blutprobe entnommen und der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

