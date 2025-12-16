PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Autos kollidieren auf Kreuzung

Lübbecke (ots)

(TB) Auf der Kreuzung Alsweder Straße zum Wiehenweg kollidierten am Montagnachmittag zwei Autos. Weil zunächst angenommen wurde, dass sich ein beteiligtes Kind verletzt haben könnte, wurde auch der Rettungsdienst alarmiert.

Eine Lübbeckerin befuhr gegen 15 Uhr mit ihrem Mazda die Alsweder Straße stadteinwärts. Mit im Fahrzeug befanden sich ihre beiden Kinder (6, 9). Als die 34-Jährige die Kreuzung zum Wiehenweg passieren wollte, kam es Zusammenstoß mit einem querenden Volkswagen. An dessen Steuer saß ein 55-jähiger Espelkamper, der den Wiehenweg befuhr und die Alsweder Straße in Richtung Hahler Straße überqueren wollte. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte die Neunjährige zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus Lübbecke. Dies konnte sie nach kurzer Zeit wieder verlassen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

