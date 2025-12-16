Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Autos kollidieren auf Kreuzung

Lübbecke (ots)

(TB) Auf der Kreuzung Alsweder Straße zum Wiehenweg kollidierten am Montagnachmittag zwei Autos. Weil zunächst angenommen wurde, dass sich ein beteiligtes Kind verletzt haben könnte, wurde auch der Rettungsdienst alarmiert.

Eine Lübbeckerin befuhr gegen 15 Uhr mit ihrem Mazda die Alsweder Straße stadteinwärts. Mit im Fahrzeug befanden sich ihre beiden Kinder (6, 9). Als die 34-Jährige die Kreuzung zum Wiehenweg passieren wollte, kam es Zusammenstoß mit einem querenden Volkswagen. An dessen Steuer saß ein 55-jähiger Espelkamper, der den Wiehenweg befuhr und die Alsweder Straße in Richtung Hahler Straße überqueren wollte. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte die Neunjährige zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus Lübbecke. Dies konnte sie nach kurzer Zeit wieder verlassen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell