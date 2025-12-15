POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen (13) beendet
Kreis Minden-Lübbecke (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen (13) aus Porta Westfalica ist beendet.
Die 13-Jährige suchte am Montag wohlbehalten eine Polizeiwache im Kreis Minden-Lübbecke auf. Gegenwärtig noch unklar ist, wo sich das Mädchen in den vergangenen Tagen aufhielt.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell