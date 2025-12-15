PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen (13) beendet

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen (13) aus Porta Westfalica ist beendet.

Die 13-Jährige suchte am Montag wohlbehalten eine Polizeiwache im Kreis Minden-Lübbecke auf. Gegenwärtig noch unklar ist, wo sich das Mädchen in den vergangenen Tagen aufhielt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

